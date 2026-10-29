Il protocollo tra Sicindustria e Asp entra nella fase operativa: una ventina di aziende iblee aderenti, 1.200 lavoratori coinvolti e fino a 4.000 persone con i familiari.
Ragusa, Cassì completa la Giunta: entrano Mezzasalma, Antoci e il capo di gabinetto Basile
29 Ott 2026 20:10
Palazzo dell’Aquila torna ad avere una Giunta al completo. Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha nominato tre nuovi assessori: i consiglieri comunali Carla Mezzasalma e Marco Antoci e il suo capo di gabinetto, Nunzio Basile. Andranno a occupare i posti rimasti vuoti dopo le ultime uscite dall’esecutivo, a partire dalle dimissioni dell’assessore Giovanni Iacono.
Una scelta che chiude settimane di attesa. Come avevamo raccontato, la Giunta era rimasta con tre caselle vuote e le deleghe concentrate nelle mani di pochi assessori e dello stesso sindaco. Cassì aveva annunciato di voler alleggerire quel carico e di cercare i nuovi componenti all’interno del perimetro del Consiglio comunale, puntando su chi ha già maturato esperienza nell’attività amministrativa di questi anni. E così è stato: due consiglieri comunali e il suo più stretto collaboratore a Palazzo dell’Aquila.
Una squadra per l’ultimo tratto
La nuova Giunta accompagnerà l’amministrazione nell’ultimo tratto della legislatura, a chiudere un’esperienza di governo iniziata nel 2018. E sullo sfondo c’è la partita delle regionali: negli ambienti politici cittadini circola da tempo l’ipotesi che Cassì possa dimettersi nei prossimi mesi per candidarsi all’Ars. In questo scenario i tre nuovi ingressi assumono anche il valore di una squadra-ponte, chiamata a garantire continuità amministrativa e a chiudere gli ultimi dossier aperti. Resta ora da conoscere la distribuzione delle deleghe tra i nuovi assessori e quelli già in carica.
© Riproduzione riservata