Home / Politica
Ragusa, Cassì completa la Giunta: entrano Mezzasalma, Antoci e il capo di gabinetto Basile

Ragusa, Cassì completa la Giunta: entrano Mezzasalma, Antoci e il capo di gabinetto Basile

29 Ott 2026 20:10
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Palazzo dell’Aquila torna ad avere una Giunta al completo. Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha nominato tre nuovi assessori: i consiglieri comunali Carla Mezzasalma e Marco Antoci e il suo capo di gabinetto, Nunzio Basile. Andranno a occupare i posti rimasti vuoti dopo le ultime uscite dall’esecutivo, a partire dalle dimissioni dell’assessore Giovanni Iacono.

Una scelta che chiude settimane di attesa. Come avevamo raccontato, la Giunta era rimasta con tre caselle vuote e le deleghe concentrate nelle mani di pochi assessori e dello stesso sindaco. Cassì aveva annunciato di voler alleggerire quel carico e di cercare i nuovi componenti all’interno del perimetro del Consiglio comunale, puntando su chi ha già maturato esperienza nell’attività amministrativa di questi anni. E così è stato: due consiglieri comunali e il suo più stretto collaboratore a Palazzo dell’Aquila.

Una squadra per l’ultimo tratto

La nuova Giunta accompagnerà l’amministrazione nell’ultimo tratto della legislatura, a chiudere un’esperienza di governo iniziata nel 2018. E sullo sfondo c’è la partita delle regionali: negli ambienti politici cittadini circola da tempo l’ipotesi che Cassì possa dimettersi nei prossimi mesi per candidarsi all’Ars. In questo scenario i tre nuovi ingressi assumono anche il valore di una squadra-ponte, chiamata a garantire continuità amministrativa e a chiudere gli ultimi dossier aperti. Resta ora da conoscere la distribuzione delle deleghe tra i nuovi assessori e quelli già in carica.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.