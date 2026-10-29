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Auto si ribalta sulla Statale 115, due feriti. I primi soccorsi dalle guardie giurate

Auto si ribalta sulla Statale 115, due feriti. I primi soccorsi dalle guardie giurate

29 Ott 2026 12:53
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Momenti di paura nella serata di ieri lungo la Strada Statale 115, tra il chilometro 287 e il 288, dove una Citroën grigia si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Nell’incidente, che secondo le prime informazioni sarebbe avvenuto autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli, sono rimaste ferite due persone.

A imbattersi nell’auto ribaltata è stata una pattuglia dell’istituto di vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria, in servizio lungo l’arteria stradale. Le guardie giurate si sono immediatamente fermate per verificare le condizioni degli occupanti e prestare i primi soccorsi. Il conducente e il passeggero erano già riusciti ad abbandonare autonomamente l’abitacolo, ma apparivano visibilmente doloranti.

Dalla centrale operativa dell’istituto è partita la chiamata al 112, con la richiesta di intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine. Nel frattempo, le guardie giurate, aiutate da alcuni automobilisti di passaggio, hanno provveduto a segnalare il pericolo agli altri veicoli, invitando i conducenti a rallentare. La presenza dell’auto ribaltata e dei numerosi detriti disseminati sull’asfalto rappresentava infatti un serio rischio per la circolazione.

Sul posto sono successivamente intervenuti un’ambulanza del 118 e una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Determinante la prontezza delle guardie giurate, che hanno garantito assistenza ai due occupanti e contribuito a mettere in sicurezza il tratto stradale in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.