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Iblea Acque riduce l’acqua ai morosi, da Modica la richiesta di un anno di moratoria

Iblea Acque riduce l’acqua ai morosi, da Modica la richiesta di un anno di moratoria

02 Nov 2026 12:42
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Bollette arrivate in ritardo, importi calcolati solo su stime, consumi che non tornano. È su questi problemi, segnalati da molti utenti, che si innesta la protesta contro le procedure di riduzione e sospensione della fornitura idrica annunciate da Iblea Acque nei confronti dei morosi. La richiesta è una moratoria di almeno un anno su ogni iniziativa di recupero crediti, riduzione o sospensione, per verificare prima i consumi reali e correggere le posizioni sbagliate.

Il punto, si sostiene, è che non si possono pretendere pagamenti senza un accertamento serio e trasparente di quanto effettivamente dovuto. La legge prevede la sospensione solo quando non è possibile limitare il servizio, e garantisce in ogni caso un minimo di 50 litri al giorno per persona; ma in un momento di forte difficoltà economica, con l’inflazione che erode salari e pensioni, colpire il bene più essenziale rischia di umiliare e spaventare chi già fatica.

Durante la moratoria, è la proposta, andrebbero garantiti la verifica puntuale dei consumi, la rettifica degli errori, la tutela delle famiglie in difficoltà e piani di rientro graduali e sostenibili. Non si nega la sostenibilità del servizio pubblico, si precisa, ma questa non può essere costruita dall’oggi al domani dopo anni di ritardi e inadempienze.

A chiedere la moratoria è l’Alternativa Socialista di Modica, con Antonio Ruta, che si rivolge a Governo, Regione, Libero Consorzio comunale di Ragusa, sindaci, consiglieri e parlamentari perché intervengano con un atto politico concreto e unitario.

Leggi anche: Acqua più cara del 10,5% in provincia: il no di Ispica e Pozzallo

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.