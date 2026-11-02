Iblea Acque riduce l’acqua ai morosi, da Modica la richiesta di un anno di moratoria

Bollette arrivate in ritardo, importi calcolati solo su stime, consumi che non tornano. È su questi problemi, segnalati da molti utenti, che si innesta la protesta contro le procedure di riduzione e sospensione della fornitura idrica annunciate da Iblea Acque nei confronti dei morosi. La richiesta è una moratoria di almeno un anno su ogni iniziativa di recupero crediti, riduzione o sospensione, per verificare prima i consumi reali e correggere le posizioni sbagliate.
Il punto, si sostiene, è che non si possono pretendere pagamenti senza un accertamento serio e trasparente di quanto effettivamente dovuto. La legge prevede la sospensione solo quando non è possibile limitare il servizio, e garantisce in ogni caso un minimo di 50 litri al giorno per persona; ma in un momento di forte difficoltà economica, con l’inflazione che erode salari e pensioni, colpire il bene più essenziale rischia di umiliare e spaventare chi già fatica.
Durante la moratoria, è la proposta, andrebbero garantiti la verifica puntuale dei consumi, la rettifica degli errori, la tutela delle famiglie in difficoltà e piani di rientro graduali e sostenibili. Non si nega la sostenibilità del servizio pubblico, si precisa, ma questa non può essere costruita dall’oggi al domani dopo anni di ritardi e inadempienze.
A chiedere la moratoria è l’Alternativa Socialista di Modica, con Antonio Ruta, che si rivolge a Governo, Regione, Libero Consorzio comunale di Ragusa, sindaci, consiglieri e parlamentari perché intervengano con un atto politico concreto e unitario.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.