Tempesta Agneta, allerta gialla nel Ragusano: raffiche di burrasca e mare agitato

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Più vento che pioggia, almeno sulla carta. La tempesta Agneta, che da stamattina attraversa la Sicilia, arriva nel Ragusano con il suo volto meno appariscente ma non per questo trascurabile: raffiche di burrasca, mare agitato e qualche rovescio, anche temporalesco, da mettere in conto fino a martedì mattina. Per tutta la giornata di oggi, lunedì 2 novembre, la provincia è in allerta gialla, come il resto dell’isola.

Cosa dice l’avviso della Protezione civile

L’avviso regionale numero 26305, emesso ieri pomeriggio dal Dipartimento della Protezione civile della Regione e valido fino alla mezzanotte di oggi, fissa il livello giallo per il rischio idrogeologico e idraulico legato ai temporali su tutte le zone della Sicilia, nessuna esclusa. Nessuna area è in arancione o in rosso. Nella Sicilia sud-orientale, e quindi anche nel Ragusano, resta invece verde il rischio idraulico per i corsi d’acqua maggiori, che sale al giallo solo nei settori settentrionali e occidentali dell’isola.

Il quadro dei fenomeni è chiaro: dalle prime ore di oggi, per 24-36 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci anche di forte intensità, forti raffiche, locali grandinate e frequente attività elettrica. Le piogge più consistenti, con quantitativi moderati, interesseranno però i settori centro-settentrionali; sul resto dell’isola, Ragusano compreso, le precipitazioni sono attese da isolate a sparse, localmente sotto forma di rovescio o di breve temporale, con accumuli generalmente deboli.

Il vento, vero protagonista sulla costa

Il capitolo che riguarda più da vicino la provincia è quello del vento. L’avviso prevede, dal primo mattino di oggi e per 24-30 ore, venti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte proprio sui settori meridionali dell’isola. Il mare, di conseguenza, è dato da molto mosso ad agitato su tutti i bacini occidentali, sullo Stretto di Sicilia e sullo Ionio: il tratto su cui si affaccia la costa iblea. Secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, ripreso da LiveSicilia, il moto ondoso intenso si estenderà allo Stretto di Sicilia nel pomeriggio e allo Ionio meridionale in serata, con forti mareggiate lungo le coste più esposte.

Le previsioni locali di 3bMeteo per Ragusa disegnano una giornata ventosa più che piovosa: vento da ovest-nord-ovest tra i 23 e i 31 chilometri orari, con raffiche tra i 40 e i 50, e una breve fase di pioggia tra le 13 e le 15, per poco più di due millimetri complessivi. Temperature tra gli 11 e i 13 gradi. Sul litorale lo stesso servizio segnala un’allerta ordinaria per vento, con raffiche fino a 53 chilometri orari nel pomeriggio. Domani il cielo dovrebbe tornare parzialmente nuvoloso, con la massima in risalita fino a 18 gradi.

La diga Santa Rosalia tra i rilasci segnalati

Nell’avviso compare anche un riferimento che tocca direttamente il territorio: tra le operazioni di rilascio in alveo comunicate dai gestori delle dighe c’è quella della diga Santa Rosalia, sull’Irminio, con una portata dichiarata di 0,18 metri cubi al secondo. La Protezione civile ricorda in generale che i rilasci, sommati agli apporti delle piogge e allo stato di manutenzione dei corsi d’acqua, possono provocare esondazioni localizzate a valle degli invasi.

Le raccomandazioni

La fase operativa attivata dalla Regione è quella di attenzione. I sindaci sono invitati ad applicare le misure previste dai piani comunali di protezione civile e possono, in base alle criticità del proprio territorio, attivare fasi di livello superiore. In caso di rovesci o temporali l’invito è a prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati, anche vicino ai corsi d’acqua. Per segnalazioni e informazioni è attivo il numero verde della Sala operativa regionale, 800 404040.

Agneta, del resto, non è un fenomeno solo siciliano: il bollettino dell’Aeronautica militare segnala precipitazioni intense anche su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Per la Sicilia le piogge sono previste fino alla mattina di domani, martedì 3 novembre. Il nuovo avviso regionale, che dirà se l’allerta prosegue anche domani, è atteso nel pomeriggio.

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