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Jungi, il polivalente intitolato a Franzo Trovato: festa sotto l’arcobaleno
02 Nov 2026 12:44
La pioggia minacciava di rovinare tutto, poi è spuntato l’arcobaleno. Sabato pomeriggio, a Scicli, il campo polivalente di Jungi è stato intitolato alla memoria di Franzo Trovato, funzionario comunale del settore servizi sociali, dirigente calcistico e uomo di sport, scomparso nel 2012 a 55 anni a causa di una malattia.
A scoprire la targa sul campo di calcio a 11 è stato il sindaco Mario Marino, insieme alla signora Enza Trovato, sorella maggiore di Franzo, presenti anche il marito e la nipote. L’iniziativa era partita dagli amici più cari di Trovato, esponenti del mondo dello sport sciclitano; il Consiglio comunale l’ha approvata all’unanimità e l’amministrazione ha poi seguito l’iter con la Prefettura di Ragusa.
Alla cerimonia hanno partecipato tanti sportivi di Scicli e gli amici di sempre, in particolare quelli riuniti nell’associazione Sport&Food presieduta da Raffaele Giallongo, che ha lavorato insieme a Bruno Trovato, Giovanni Giannone e altri. Un video ha ripercorso le tappe della vita di Franzo, poi la benedizione di don Davide Lutri e una partita delle vecchie glorie hanno chiuso la giornata.
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