Scicli, il Polivalente porterà il nome di Franzo Trovato: domani la festa dello sport

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Festa dello sport domani a Scicli con la cerimonia di intitolazione del campo sportivo Polivalente, con campo di calcio in erba sintetica, a Franzo Trovato, impiegato comunale, storico dipendente nel settore delle politiche sociali e dello sport, morto nell’aprile del 2012 all’età di 55 anni per un male incurabile che ha stroncato la sua gioia di vivere e il suo impegno per i più deboli.

Franzo Trovato

In particolare il calcio è stato il suo grande “amore” ed è per questa sua grande passione che negli anni gli amici lo hanno puntualmente ricordato con tornei amatoriali di richiamo per giovani, meno giovani e vecchie glorie del calcio. Alle 15 di domani inizia la grande festa al Polivalente, voluta dall’associazione “Sport&Food” e accolta dall’Amministrazione comunale.

Negli ultimi mesi un intervento di restyling ha permesso di rivedere alcuni lati carenti per la completa funzionalità dell’impianto, quali la revisione della recinzione, lo spazzolamento del terreno di gioco per ridare vita allo strato di erba sintetica e i servizi igienici.

Alla struttura sportiva ha dato tanto l’attuale assessore ai Lavori pubblici Enzo Giannone, che si è speso, già ai tempi del suo rifacimento e quindi più di un decennio fa, per definire alcune procedure che rischiavano di far impantanare i lavori e forse anche di fermarne l’esecuzione. Invece la caparbietà e la professionalità tecnica e amministrativa dell’assessore Enzo Giannone hanno fatto sì che l’impianto diventasse una realtà e venisse consegnato alla città e alla fruizione degli sportivi sciclitani per allenamenti e tornei amatoriali.

Il programma prevede alle 15 l’inaugurazione e il taglio del nastro alla presenza delle autorità e della famiglia; poi la scopertura della targa celebrativa dedicata a Franzo Trovato. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con il sindaco Mario Marino e la compagine assessoriale, e dei rappresentanti dell’associazione “Sport&Food”, promotrice dell’iniziativa, presieduta da Raffaele Giallongo.

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