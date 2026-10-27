Crimini contro gli animali, il Rapporto Zoomafia LAV arriva a Ragusa venerdì 30

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Crimini contro gli animali spesso sistematici e seriali, e uno sfruttamento che in alcuni casi porta la firma della criminalità. È il quadro che il Rapporto Zoomafia LAV, giunto alla ventisettesima edizione, porta anche a Ragusa: la presentazione è in programma venerdì 30 ottobre, dalle 10 alle 12, al Centro Polifunzionale Interculturale di via Colajanni 69/A.

Il documento è firmato da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia LAV, ed è stato realizzato con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto. Al centro dell’analisi lo sfruttamento criminale degli animali registrato in Italia nel 2025: dati, tendenze degli illeciti e aree del Paese dove le criticità sono più marcate.

Nella stessa mattinata sarà presentata l’edizione 2026 del manuale realizzato da LAV e Arma dei Carabinieri, “Il Diritto degli Animali. Profili di Diritto Pubblico, Amministrativo e Penale – Aspetti procedurali ed elementi di Medicina Veterinaria”, pensato come strumento di lavoro per operatori del diritto, forze dell’ordine e addetti ai lavori.

Interverranno Resi Iurato, responsabile LAV Ragusa; Ciro Troiano; Carlo Cimellaro dell’Ufficio Legale LAV; il tenente colonnello Ugo Giunta, comandante del Centro Anticrimine Natura di Catania dei Carabinieri. Sono stati invitati per un saluto anche i rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Per informazioni si può scrivere a osservatoriozoomafia@lav.it oppure contattare LAV Ragusa all’indirizzo lav.ragusa@lav.it o al numero 388 4235237.

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