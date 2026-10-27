Bonus caregiver 2022, domande entro il 15 novembre: Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica

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C’è tempo fino al 15 novembre per chiedere il contributo destinato a chi, nel 2022, si è preso cura in famiglia di una persona con disabilità grave o gravissima. L’avviso è stato pubblicato dal Distretto socio sanitario 45, che riunisce Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica, con il Comune di Modica come ente capofila.

Il bonus, finanziato con il fondo dell’anno 2022, riconosce l’attività di cura e assistenza svolta in modo volontario e non professionale dal caregiver familiare: la persona che segue il proprio caro nella vita di relazione, ne sostiene il benessere, lo aiuta negli spostamenti e nelle pratiche amministrative, affiancando gli operatori per permettergli di restare a casa.

Chi può chiederlo

Possono presentare domanda i caregiver familiari di persone con disabilità grave o gravissima residenti nei quattro comuni del distretto. Nel 2022 il richiedente deve aver assistito il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, un familiare o un affine entro il secondo grado; oppure un familiare entro il terzo grado, se i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 65 anni, sono a loro volta malati o sono deceduti o mancanti.

Sia il caregiver sia l’assistito devono aver avuto la residenza in uno dei comuni del distretto nel periodo di assistenza indicato e avere la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea; i cittadini extra Ue dovevano avere un regolare permesso di soggiorno. Il richiedente nel 2022 doveva essere maggiorenne e autosufficiente, e la persona assistita non deve essere stata ricoverata in strutture residenziali in quel periodo. Per i minori con disabilità la domanda spetta ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di affido esclusivo, solo al genitore affidatario.

Come si presenta la domanda

La richiesta si compila online, con il modulo predisposto dal Comune di Modica, allegando in pdf il documento d’identità del caregiver e quello della persona assistita, l’eventuale permesso di soggiorno, il verbale della commissione medica sull’handicap grave (articolo 3, comma 3 della legge 104/92) valido nel 2022, il patto di cura per le disabilità gravissime e l’autodichiarazione sull’attività di assistenza svolta.

Chi nel 2022 ha assistito una persona con disabilità grave che nello stesso anno è stata riconosciuta gravissima dovrà compilare due domande distinte, indicando nella seconda i mesi di assistenza riferiti alla disabilità gravissima.

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