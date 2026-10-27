Modica, il doppio senso che porta a casa dell’assessore: 27 residenti chiedono il ripristino

Non sembra placarsi la questione legata al senso unico di marcia in Via San Giovanni Pulito a Modica. Ventisette cittadini, residenti nella strada in questione, hanno sottoscritto una richiesta formale, protocollata al Comune il 26 ottobre, con la quale chiedono alla sindaca e al comandante della Polizia Locale di ripristinare il senso unico lungo l’intera strada. Una presa di posizione chiara ed inequivocabile che dimostra la contrarietà dei residenti circa la scelta operata dall’amministrazione e non spegne i riflettori su una vicenda già finita al centro delle polemiche per questa modifica della circolazione in un tratto di circa cento metri, proprio quello che conduce all’abitazione dell’assessore, Corrado Roccasalvo.
Una strada stretta, curve pericolose e precedenti incidenti
Nella nota, i firmatari contestano l’ordinanza numero 499 del 22 ottobre 2026 e individuano quattro ragioni che, a loro giudizio, renderebbero inadeguata la circolazione a doppio senso. La prima riguarda i precedenti incidenti stradali. Via San Giuliano Pulito, spiegano, presenta una carreggiata di larghezza limitata e un tracciato tortuoso. Proprio le condizioni di pericolo avrebbero indotto in passato la Polizia Locale a istituire il senso unico, migliorando sensibilmente la sicurezza.
La seconda criticità riguarda l’impossibilità, in diversi punti, di consentire il passaggio contemporaneo di due veicoli provenienti da direzioni opposte, soprattutto in presenza di mezzi di grandi dimensioni o di soccorso. A questo si aggiunge un’intersezione in prossimità di una curva, con visibilità ridotta e conseguente rischio di collisioni. Infine, i residenti richiamano il volume di traffico giornaliero, ritenuto incompatibile con le caratteristiche geometriche della strada e con il mantenimento del doppio senso.
La richiesta al Comune: ripristinare il senso unico
La petizione chiede all’amministrazione comunale e al comando della Polizia Locale di riesaminare il provvedimento e adottare la soluzione del ripristino del senso unico che garantisca sicurezza, fluidità del traffico e tutela dei cittadini. Una richiesta che arriva a pochi giorni dall’ordinanza e che adesso dopo le perplessità espresse dalle opposizioni chiedendo che se ne discuta in Consiglio Comunale, viene formalmente espressa anche da 27 residenti.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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