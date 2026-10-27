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Ragusa saluta Giorgio Bongiorno, una vita per i diritti delle persone con disabilità
27 Ott 2026 17:13
Lo si incontrava spesso per le strade del centro, una presenza discreta e familiare per tanti ragusani. Giorgio Bongiorno è morto all’età di 66 anni, lasciando un vuoto nella città e soprattutto nel mondo associativo che si batte per i diritti delle minoranze e delle persone con disabilità, temi ai quali aveva dedicato impegno e sensibilità.
Il dolore per la sua scomparsa attraversa quanti lo conoscevano e hanno condiviso con lui un tratto del cammino umano e associativo. Tra i primi a ricordarlo è l’Ens, l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, sezione di Ragusa, di cui Bongiorno era socio.
In un messaggio di cordoglio, il presidente, il consiglio, la segretaria, le collaboratrici e tutti i soci dell’Ens ragusano si dicono profondamente addolorati per la perdita e si stringono in un forte e affettuoso abbraccio attorno a Giorgio Bongiorno, esprimendo le più sincere condoglianze e la propria vicinanza in questo momento di dolore.
Un saluto che racconta il legame tra Bongiorno e la comunità associativa della città, e il valore di chi, con la propria presenza quotidiana e la partecipazione alla vita pubblica, contribuisce a tenere accesa l’attenzione sulle difficoltà di chi rischia di restare ai margini.
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