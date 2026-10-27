Gabriele Modica e Giovanni Prepolini, chi sono i due giovani che scommettono sulla Latteria

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Hanno 30 e 31 anni, sono entrambi originari di Modica Alta e hanno deciso di unire le forze in una nuova avventura imprenditoriale. Gabriele ha già esperienza nella gestione di Brillo, in piazza Matteotti, mentre Giovanni arriva da una formazione alberghiera. Adesso per entrambi comincia una nuova sfida professionale.

Dietro l’annuncio «Siamo andati a prendere il latte, stiamo tornando» ci sono due giovani, due percorsi differenti e una scelta comune: mettersi in gioco in una nuova avventura imprenditoriale. I loro nomi sono Gabriele Modica e Giovanni Prepolini, protagonisti di un progetto che ha già suscitato curiosità tra i modicani. Ma chi sono i due ragazzi che hanno deciso di affrontare insieme questa nuova esperienza?

Entrambi originari di Modica Alta, Gabriele e Giovanni hanno seguito percorsi diversi, maturando esperienze e competenze che adesso potranno mettere a frutto nella loro collaborazione. Hanno rispettivamente 30 e 31 anni e rappresentano una generazione di giovani che sceglie di investire sulle proprie capacità, assumendosi in prima persona le responsabilità di un’attività imprenditoriale.

Gabriele Modica, classe 1996, ha frequentato l’Istituto Archimede e ha già avuto modo di confrontarsi direttamente con il mondo della gestione commerciale. Dall’anno scorso è infatti alla guida di Brillo, il locale che si trova in piazza Matteotti, esperienza che gli ha consentito di conoscere da vicino le dinamiche di un’attività, il rapporto con la clientela e l’impegno quotidiano necessario per portare avanti un’impresa.

Un percorso che non si fermerà con la nuova iniziativa. Gabriele continuerà infatti a gestire Brillo, affiancando a questa esperienza un’altra importante responsabilità professionale. Una scelta che richiederà organizzazione, capacità gestionale e una buona dose di intraprendenza.

Giovanni Prepolini, classe 1995, è sposato e ha frequentato l’Istituto professionale alberghiero. La sua formazione è legata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, un settore nel quale preparazione, attenzione al cliente e professionalità rappresentano elementi fondamentali.

Il suo percorso formativo costituisce una base importante per affrontare una nuova esperienza lavorativa, mettendo a disposizione competenze specifiche e conoscenze del settore. Anche per lui si apre una fase professionale nella quale la capacità di lavorare in squadra e di costruire un rapporto diretto con i clienti avrà un ruolo centrale.

Per Gabriele e Giovanni si tratta di un nuovo capitolo professionale, nel quale ciascuno potrà portare il proprio contributo. La loro collaborazione sarà anche un’occasione per mettere insieme esperienze differenti, con la volontà di costruire qualcosa attraverso il lavoro e la partecipazione diretta alla gestione.

Restano da conoscere più nel dettaglio le idee che accompagneranno questa nuova avventura, i ruoli che i due giovani si assegneranno e le eventuali novità che intendono introdurre. Saranno i prossimi passi a delineare meglio il progetto e a raccontare le ambizioni dei suoi protagonisti. La loro avventura imprenditoriale è appena cominciata.

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