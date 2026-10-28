Vie dei Tesori a Ragusa, per la prima volta si sale sulla Torre Littoria

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Per la prima volta si potrà salire sulla Torre Littoria. È la novità del secondo weekend delle Vie dei Tesori a Ragusa, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre: una città da scoprire in verticale, dall’alto della torre fino ai rifugi sotterranei dove i ragusani si misero in salvo dai bombardamenti.

La torre, in piazza della Libertà, fa parte del complesso progettato dall’architetto Ernesto La Padula e costruito a partire dal 1934 come Casa del Fascio: dalla terrazza dell’arengario, il 13 agosto 1937, Mussolini parlò alla folla dopo aver visitato miniere e cave di asfalto. Oggi ospita il Comando provinciale della Guardia di finanza, i cui uffici saranno aperti ai visitatori solo questo sabato e il prossimo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Per l’occasione saranno esposte auto d’epoca dal 1930 al 1950, a cura del Veteran Car Ibleo.

Sottoterra si torna nei due rifugi antiaerei, già presi d’assalto lo scorso fine settimana: il bunker di via Rapisardi, a cui si arriva attraversando una casa privata, e quello di via San Giuseppe, cinquanta metri su due livelli capaci di accogliere fino a 310 persone, con reperti bellici e la collezione di divise del museo “L’Italia in Africa”.

All’aperto, la vallata Santa Domenica racconta la memoria della pietra tra pirrere, carcare, mulini e lavatoi, e il quartiere Pirrera, dove i pirriaturi vivevano in case-grotta, è rimasto “sospeso” dopo lo spopolamento, una frana e gli accessi murati. Tra le altre tappe il Carmine, con la mostra “I custodi del giardino” sugli ottant’anni dei Carmelitani Scalzi, Palazzo Arezzo di Trifiletti raccontato dalla famiglia, la Casa Museo Appiano, il Circolo di Conversazione e le chiese di San Rocco, Santa Maria dello Spasimo e San Francesco all’Immacolata.

Sabato alle 11 e alle 16 Antonio Carnemolla, discendente dei fondatori dell’antica Mazzarelli, che nel 1928 prese il nome di Marina di Ragusa, guiderà una passeggiata dal monumento ai Caduti di piazza Torre sulle tracce del vecchio borgo. Domenica alle 10 partono le escursioni a Cava San Leonardo con Luisa Manni di Be Rural, e alle 12 all’Antico Mercato debutta la degustazione narrata alla Putia del vino.

Programma e prenotazioni su leviedeitesori.com e sull’app del festival. Il coupon da 18 euro vale per 10 visite, quello da 10 euro per 4 e quello da 3 euro per un ingresso; per le passeggiate il coupon è da 8 euro. I coupon si trovano anche all’Infotourist di piazza San Giovanni e all’infopoint di corso XXV Aprile 42 a Ibla, sabato e domenica dalle 9 alle 19.

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