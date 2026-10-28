4 Novembre, a Ragusa cerimonia in piazza San Giovanni e vetrine con divise e cimeli

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Uniformi, medaglie, cimeli e documenti delle Forze armate e dei corpi dello Stato nelle vetrine del centro storico, e poi la cerimonia in piazza. Ragusa si prepara alla Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate del 4 novembre.

La tradizionale manifestazione si terrà in piazza San Giovanni alle 11, in concomitanza con la cerimonia nazionale presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica. Vi parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto comprensivo “Palazzello Vann’Antò”, per commemorare i caduti e avvicinare le nuove generazioni ai valori dell’Unità nazionale e del servizio reso dalle Forze armate.

Dal 30 ottobre al 5 novembre, in collaborazione con il Comune di Ragusa, alcune vetrine del centro storico ospiteranno uniformi, cimeli, medaglie e documenti di Forze armate, Forze di polizia, Polizia penitenziaria, Capitaneria di porto, Vigili del fuoco, Polizia locale e Comitato provinciale della Croce Rossa italiana. La Prefettura invita tutta la cittadinanza a partecipare.

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