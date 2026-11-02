Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparsa Giorgia Baglieri
02 Nov 2026 12:11
«Ed io penso che sia tutto come la primavera che sboccia, rifiorisce, profuma, dopo il freddo e il gelo dell’inverno»
Modica – Oggi, all’età di 88 anni, si è ricongiunta in Cielo all’amato sposo e agli amati figli la signora Giorgia Baglieri, vedova Spadaro.
Ne danno il triste annuncio i figli Salvatore e Maria Grazia, il genero Enrico, le nuore Grazia e Maria, i nipoti, i pronipoti, il fratello, la sorella, i cognati e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 4 novembre alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria di Betlem.
Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.
Modica, 2 novembre 2026 – Onoranze funebri San Martino, tel. 0932 905571
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