Necrologi: È scomparsa Giorgia Baglieri

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«Ed io penso che sia tutto come la primavera che sboccia, rifiorisce, profuma, dopo il freddo e il gelo dell’inverno»

Modica – Oggi, all’età di 88 anni, si è ricongiunta in Cielo all’amato sposo e agli amati figli la signora Giorgia Baglieri, vedova Spadaro.

Ne danno il triste annuncio i figli Salvatore e Maria Grazia, il genero Enrico, le nuore Grazia e Maria, i nipoti, i pronipoti, il fratello, la sorella, i cognati e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 4 novembre alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria di Betlem.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.

Modica, 2 novembre 2026 – Onoranze funebri San Martino, tel. 0932 905571

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