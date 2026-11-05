Ciclone Harry, altri 1,5 milioni per la pesca: possono rifare domanda gli esclusi

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Nuovi aiuti per pescatori e allevatori di pesce danneggiati dal ciclone Harry, che a gennaio devastò anche la costa iblea, da Marina di Ragusa a Pozzallo. Dopo i primi 3 milioni di euro stanziati a febbraio, la Regione mette a disposizione del comparto altri 1,5 milioni, con un avviso pubblico del dipartimento regionale della Pesca mediterranea.

I contributi arrivano dal Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura e sono destinati alle aziende ittiche, comprese quelle artigianali e della piccola pesca, e agli impianti di acquacoltura che hanno subito danni materiali nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio: barche, attrezzature e impianti produttivi in acqua o a terra. La richiesta minima è di mille euro.

Chi può partecipare

Il nuovo avviso apre anche a chi aveva già partecipato al primo bando ma si era visto dichiarare la domanda definitivamente non ricevibile per documenti mancanti o per ritardo, purché abbia tutti i requisiti. Restano invece escluse le imprese le cui domande precedenti sono state dichiarate definitivamente ammissibili o non ammissibili. L’avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

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