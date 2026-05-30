Via agli aiuti per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry: attivati i fondi di solidarietà nazionale

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Il governo regionale e quello nazionale scendono in campo a sostegno delle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Un intervento definito “concreto e immediato” dall’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, che ha commentato la firma dei decreti che riconoscono il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi registrati tra il 17 gennaio e il 17 febbraio scorsi.

Il provvedimento apre ufficialmente la strada agli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale, destinati a sostenere il comparto agricolo duramente danneggiato dalle intense piogge e dai venti che hanno colpito vaste aree dell’Isola.

Il sostegno alle imprese colpite dal maltempo

Le misure interesseranno le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura presenti nei territori delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, oltre che nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Secondo quanto previsto dai decreti, gli aiuti serviranno a compensare i danni subiti alle produzioni vegetali e alle strutture aziendali, compromesse dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la Sicilia nel periodo indicato.

La sinergia tra Regione e Governo nazionale

L’assessore Luca Sammartino ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale tra Regione Siciliana e Governo nazionale, evidenziando il ruolo del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nella definizione degli interventi.

«Il governo regionale e quello nazionale sono al fianco delle imprese siciliane flagellate dal ciclone Harry attraverso aiuti concreti», ha dichiarato Sammartino, evidenziando come il risultato sia frutto di una sinergia istituzionale che punta a garantire la ripresa economica del comparto agricolo.

Domande entro 45 giorni e iter semplificato

Le imprese interessate dovranno presentare domanda di accesso agli aiuti entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il termine è perentorio e la mancata presentazione comporterà la decadenza dal beneficio.

Per velocizzare le procedure burocratiche, gli agricoltori potranno rivolgersi ai Centri di assistenza agricola (CAA), che saranno già nei prossimi giorni in grado di gestire le istanze attraverso modelli precompilati predisposti da Agea.

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