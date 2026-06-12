Giarratana entra nella rete Polis: riapre l’ufficio postale completamente rinnovato

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Un ufficio postale completamente rinnovato, nuovi servizi della Pubblica Amministrazione e una struttura più moderna, accessibile e sostenibile. Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Giarratana dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa nazionale che punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli comuni in veri e propri sportelli unici per i cittadini.

La sede di via Calatafimi si presenta oggi con spazi completamente rinnovati e progettati per offrire servizi più efficienti e una migliore esperienza agli utenti. L’intervento ha interessato sia gli aspetti strutturali che quelli funzionali, con particolare attenzione all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale.

La sala aperta al pubblico è stata dotata di nuovi arredi e di una nuova organizzazione degli spazi, con percorsi dedicati alle persone ipovedenti e un sistema di illuminazione a basso consumo energetico. Tra le novità più significative figura uno sportello ribassato per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e una postazione relazionale con sedute dedicate all’assistenza personalizzata dei cittadini.

L’ufficio postale di Giarratana entra così a pieno titolo nella rete Polis, il progetto strategico di Poste Italiane che mira a rafforzare la presenza dello Stato nei piccoli centri, contrastando il progressivo spopolamento e garantendo servizi essenziali direttamente sul territorio.

Grazie alla nuova configurazione, i cittadini potranno ottenere numerosi documenti senza doversi spostare verso altri comuni o recarsi presso gli uffici competenti. Tra i servizi già disponibili figurano i certificati anagrafici e diversi servizi INPS, come il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello Obis M.

Una delle innovazioni più attese riguarda la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello postale. Grazie all’accordo tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono infatti presentare la documentazione necessaria senza recarsi in Questura e scegliere di ricevere il documento direttamente a domicilio.

Nei prossimi giorni sarà inoltre attivata un’area self-service con un totem digitale che consentirà di richiedere e stampare autonomamente diversi certificati e documenti della Pubblica Amministrazione, rendendo ancora più rapido l’accesso ai servizi.

L’ufficio postale è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Rimane disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, l’ATM Postamat per prelievi e operazioni automatiche.

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