Pozzallo accoglie la Scenic Eclipse II: oltre 500 persone a bordo della nave da crociera di lusso

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Il porto di Pozzallo si conferma sempre più protagonista del turismo crocieristico internazionale. Nella giornata di oggi è approdata la prestigiosa Scenic Eclipse II, una delle navi da crociera più esclusive al mondo, portando in città oltre 500 persone tra passeggeri ed equipaggio.

L’arrivo dell’imponente nave rappresenta un importante segnale per il territorio e per l’intero comparto turistico della provincia di Ragusa, consolidando il ruolo strategico di Pozzallo come porta d’accesso privilegiata al Sud-Est della Sicilia.

La Scenic Eclipse II, considerata un autentico simbolo dell’eccellenza nel settore delle crociere di lusso, ha attirato l’attenzione di cittadini e visitatori grazie alle sue caratteristiche innovative e ai servizi di altissimo livello destinati a una clientela internazionale.

L’accoglienza degli ospiti è stata resa possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, operatori turistici e realtà associative del territorio. Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla Capitaneria di Porto, dall’Autorità di Sistema Portuale, dai tour operator coinvolti nelle escursioni, dall’agenzia marittima incaricata delle operazioni e dalla Nova Pro Loco Pozzallo, che hanno collaborato per garantire un servizio efficiente e un caloroso benvenuto ai crocieristi.

Dopo aver partecipato alle escursioni organizzate nell’ambito del programma di bordo, i passeggeri avranno l’opportunità di visitare Pozzallo grazie a un servizio navetta dedicato. Un’occasione preziosa per scoprire il centro storico, il lungomare, le tradizioni locali e le eccellenze enogastronomiche che rendono il territorio unico e apprezzato dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

L’approdo della Scenic Eclipse II rappresenta non soltanto un evento di grande rilevanza turistica, ma anche un’importante opportunità economica per le attività commerciali e per gli operatori del settore dell’accoglienza. Ogni scalo crocieristico contribuisce infatti a promuovere l’immagine della città e a rafforzare la sua presenza nei principali circuiti turistici internazionali.

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