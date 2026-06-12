Modica celebra la solidarietà: AVIS apre le porte ai donatori di sangue il 14 giugno

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Domenica 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un appuntamento che richiama l’attenzione sull’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per il sistema sanitario globale: la donazione volontaria di sangue.

Anche AVIS Modica sarà protagonista della ricorrenza, con la sede aperta e i volontari pronti ad accogliere tutti coloro che desiderano compiere uno degli atti più concreti di solidarietà verso il prossimo. Una giornata che non rappresenta soltanto una celebrazione simbolica, ma un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un bisogno costante e insostituibile.

Il sangue, infatti, non può essere prodotto artificialmente e la sua disponibilità dipende esclusivamente dalla generosità dei donatori. Ogni singola donazione può risultare decisiva in contesti di emergenza, interventi chirurgici, terapie oncologiche e percorsi di cura complessi, diventando un elemento essenziale per salvare vite umane.

Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’edizione di quest’anno, “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”, sottolinea proprio il valore universale della solidarietà. Un messaggio che AVIS Modica ha fatto proprio, ribadendo come ogni donazione rappresenti un tassello fondamentale di una rete di altruismo che unisce persone, comunità e Paesi diversi.

“Questa giornata ci appartiene. Appartiene a ogni donatore che sceglie di compiere un gesto concreto per un altro essere umano, senza conoscerlo e senza aspettarsi nulla in cambio – sottolineano dal direttivo – AVIS Modica è fatta di queste persone, e domenica vogliamo ringraziarle e invitare chi non lo ha ancora fatto a compiere questo passo. Ogni donatore deve poter uscire dalla nostra sede con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante e con un segno di gratitudine”.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue diventa così anche un momento di ringraziamento collettivo verso chi, con costanza e discrezione, contribuisce ogni giorno a garantire scorte fondamentali per il sistema sanitario. Un gesto che spesso rimane silenzioso, ma che ha un impatto concreto e vitale sulla vita di molte persone.

AVIS Modica rinnova quindi il proprio invito alla cittadinanza a partecipare attivamente alla donazione, ricordando che ogni singolo gesto può trasformarsi in una speranza concreta per chi si trova in difficoltà.

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