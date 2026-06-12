Piazza Cavour tra innovazione e sostenibilità: il progetto di Scoglitti nell’Atlante CITY’SCAPE 2025

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La riqualificazione di Piazza Cavour a Scoglitti approda sulla scena internazionale dell’architettura del paesaggio. Il progetto, firmato dall’architetto Arcangelo Mazza, è stato infatti selezionato tra le opere che saranno pubblicate all’interno dell’Atlante CITY’SCAPE AWARD 2025, una delle più autorevoli pubblicazioni internazionali dedicate alla rigenerazione urbana, alla qualità dello spazio pubblico e alla sostenibilità ambientale.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti in collaborazione con PAYSAGE – TOPSCAPE e si inserisce nel contesto del CITY’SCAPE Symposium, evento di riferimento a livello internazionale per il confronto tra progettisti, istituzioni e studiosi sui temi della trasformazione delle città contemporanee e della transizione ecologica.

L’Atlante CITY’SCAPE raccoglierà 260 progetti selezionati a livello internazionale, offrendo una panoramica delle migliori esperienze nel campo dell’architettura del paesaggio. Tra queste figura anche l’intervento su Piazza Cavour a Scoglitti, riconosciuto per la capacità di coniugare rigenerazione urbana, sostenibilità e valorizzazione dell’identità del territorio.

Il progetto si distingue per un approccio integrato alla riqualificazione dello spazio pubblico, finalizzato a migliorare la viabilità, l’accessibilità e la qualità della vita urbana. L’intervento prevede l’utilizzo di pavimentazioni drenanti su strati di pietrame, una progettazione illuminotecnica ad alta efficienza energetica, l’impiego di materiali lapidei locali coerenti con il contesto architettonico e paesaggistico, oltre all’inserimento di vegetazione autoctona. Un elemento centrale è rappresentato anche dall’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere Piazza Cavour uno spazio pienamente inclusivo e fruibile.

Secondo l’architetto Arcangelo Mazza, il progetto rappresenta un esempio di rigenerazione urbana capace di ricucire il tessuto viario e restituire qualità e identità a un luogo centrale per la comunità. L’intervento si inserisce in una visione contemporanea dello spazio pubblico, in cui sostenibilità ambientale, efficienza energetica e vivibilità diventano elementi fondamentali della progettazione.

La presentazione ufficiale dell’Atlante CITY’SCAPE AWARD 2025 avverrà nell’ambito del CITY’SCAPE SYMPOSIUM & AWARD 2026, in programma il 17 e 18 settembre 2026 presso il Palazzo della Triennale di Milano, nel Salone d’Onore, uno dei luoghi simbolo del dibattito internazionale sull’architettura e il paesaggio.

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