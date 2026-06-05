Il lusso approderà a Pozzallo: in arrivo lo Scenic Eclipse II, la crociera da 10 mila dollari a persona. Opportunità o occasione mancata?

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Il lusso più esclusivo del mondo delle crociere si prepara a fare tappa anche a Pozzallo. Il prossimo 12 giugno arriverà infatti nel porto della città marinara lo Scenic Eclipse II, uno degli yacht da crociera più sofisticati e costosi al mondo, protagonista di un itinerario nel Mediterraneo che partirà da Roma lunedì prossimo per concludersi il 14 giugno a Malta.

La nave, varata nel 2023, è considerata un vero e proprio “super yacht da esplorazione”. A bordo non mancano comfort e tecnologie che la rendono unica nel panorama internazionale: scafo rinforzato per la navigazione nelle aree polari, due elicotteri, un mini sommergibile capace di raggiungere i 200 metri di profondità, 12 imbarcazioni Zodiac per le escursioni e una piattaforma marina dedicata agli sport acquatici.

Ogni suite dispone di balcone privato e servizio maggiordomo dedicato. Gli ospiti possono inoltre scegliere tra nove ristoranti, quattro lounge bar, un teatro, due piscine, una piscina coperta riscaldata con tetto retrattile in vetro, spa e palestra.

Il viaggio che toccherà Pozzallo prevede soste in alcune delle località più prestigiose del Mediterraneo: Capri, Amalfi, Lipari, Giardini Naxos e infine Malta. Un itinerario destinato a una clientela internazionale di fascia altissima, considerato che il costo della crociera parte da circa 10 mila dollari a persona.

L’arrivo dello Scenic Eclipse II è stato accolto con entusiasmo da chi vede nelle crociere di lusso una straordinaria occasione di promozione per il territorio ibleo. La presenza di una nave di questo livello rappresenta senza dubbio una vetrina importante per Pozzallo e per l’intera provincia di Ragusa.

La domanda che molti si pongono, però, è un’altra: siamo davvero pronti a intercettare questo tipo di turismo?

Le altre tappe dell’itinerario sono destinazioni che da anni investono su accoglienza, servizi dedicati, mobilità, esperienze esclusive e promozione internazionale. Pozzallo può certamente contare sul fascino del mare, sulla vicinanza a luoghi patrimonio dell’umanità come Modica, Ragusa Ibla e Scicli, sulla gastronomia e sulle eccellenze del territorio. Ma è altrettanto vero che spesso si continua a discutere di infrastrutture, collegamenti, servizi turistici e capacità di fare rete.

Chi scenderà dallo Scenic Eclipse II non cercherà soltanto una spiaggia o una passeggiata sul lungomare. Si tratta di visitatori abituati a standard elevatissimi, interessati a vivere esperienze autentiche ma perfettamente organizzate, capaci di raccontare il territorio in poche ore.

L’arrivo della nave rappresenta quindi una sfida oltre che un’opportunità. Perché il rischio è che una tappa così prestigiosa si trasformi semplicemente in una breve sosta tecnica, senza reali ricadute economiche e promozionali.

Il lusso, insomma, sta per approdare a Pozzallo. Adesso resta da capire se il territorio saprà cogliere questa occasione e trasformarla in un biglietto da visita per il futuro o se, ancora una volta, assisteremo al passaggio di una grande opportunità destinata a lasciare dietro di sé soltanto qualche fotografia e molti rimpianti.

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