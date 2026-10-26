Credito d’imposta Zes e iperammortamento: domani a Ragusa i commercialisti fanno il punto

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Credito d’imposta per la Zona economica speciale, super deduzione dell’iperammortamento, regole per accedere ai benefici e rischi di vederli contestati in sede di verifica. Sono i temi dell’incontro che l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha organizzato per domani, martedì 27 ottobre, dedicato alle più recenti misure di sostegno agli investimenti delle imprese.

Il seminario, dal titolo “I nuovi incentivi alle imprese: dal credito d’imposta Zes alla super deduzione dell’iperammortamento”, si terrà dalle 15.30 alle 18.30 nella sala conferenze “Giovanni Di Blasi” della sede dell’Ordine, in via Nino Martoglio 5 a Ragusa. A guidarlo sarà Ernesto Gatto, pubblicista, revisore legale e ragioniere commercialista, rappresentante per l’Italia a Bruxelles presso Accountancy Europe.

Al centro dell’approfondimento ci saranno gli investimenti agevolabili, le procedure di accesso, gli aspetti contabili e i controlli previsti dalla normativa, insieme alla cumulabilità degli incentivi, ai modelli di comunicazione e alle certificazioni richieste.

Per il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, il sistema produttivo del territorio vive una fase particolarmente importante e le misure agevolative nazionali sono un’opportunità concreta per crescita, innovazione e competitività: «È fondamentale che professionisti e imprenditori abbiano piena consapevolezza degli strumenti oggi disponibili». Un Ordine professionale, aggiunge, ha il dovere di offrire momenti di aggiornamento qualificato, perché gli iscritti possano assistere le aziende in modo sempre più efficace. L’incontro è organizzato in collaborazione con Eutekne Formazione e Sistemi.

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