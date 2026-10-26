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Caritas di Ragusa, cambio al vertice: don Gianni Corallo è il nuovo direttore
26 Ott 2026 15:11
Cambio alla guida della Caritas diocesana di Ragusa. Questa mattina il vescovo, mons. Giuseppe La Placa, ha incontrato dipendenti e volontari e ha annunciato la nuova équipe: don Gianni Corallo sarà il nuovo direttore, Vincenzo La Monica il vicedirettore e don Filippo Bella l’assistente spirituale.
Nel corso dell’incontro il vescovo ha ringraziato Domenico Leggio per il prezioso servizio svolto in questi anni e ha espresso gratitudine a tutti i dipendenti per l’impegno e la dedizione. Li ha poi invitati a collaborare con la nuova squadra, continuando a lavorare con la stessa passione e lo stesso spirito di servizio che li hanno contraddistinti finora.
Ai nuovi responsabili mons. La Placa ha chiesto di proseguire e valorizzare il cammino intrapreso, facendone maturare ancora i frutti, perché la Caritas diocesana resti «un fiore all’occhiello della Chiesa di Ragusa» e un punto di riferimento per il territorio e per quanti vivono situazioni di fragilità.
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