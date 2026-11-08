Decreto bollette, risparmi minimi: in Sicilia l’inverno del gas stimato a 487 euro

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Per le famiglie siciliane, e quindi anche per quelle della provincia di Ragusa, la bolletta invernale del gas resta tra le più leggere d’Italia: 487 euro secondo le stime del Codacons, la cifra più bassa del Paese insieme a quella della Campania (494 euro). Ma il decreto Bollette, atteso lunedì 9 novembre in Consiglio dei ministri dopo i rinvii del 5 e del 28 ottobre, promette risparmi limitati: secondo il think tank Ecco, il tetto al prezzo del gas varrebbe per una famiglia circa 17 euro l’anno.

Quanto costa il gas d’inverno

Con le tariffe attuali del mercato libero, secondo il Codacons, la bolletta invernale media del gas potrebbe arrivare a 860 euro per le famiglie con contratti a prezzo variabile e a circa 630 euro per chi ha scelto un’offerta fissa di 12 o 24 mesi. Le cifre cambiano da regione a regione in base al clima, ai consumi, alle caratteristiche urbanistiche e al grado di metanizzazione: si superano i 1.300 euro in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, mentre le stime più basse riguardano proprio Sicilia e Campania. Dentro l’isola, però, il conto non è uguale per tutti: come abbiamo raccontato, a Ragusa le bollette di luce e gas sono tra le più alte della Sicilia.

Il tetto al prezzo del gas

Il provvedimento contiene disposizioni urgenti per ridurre il costo dell’energia elettrica e del gas per famiglie e imprese. La misura principale, prevista dall’articolo 6, è il tetto al prezzo del gas usato per produrre elettricità: il cosiddetto price cap, fissato intorno a 59 euro per megawattora e destinato a restare in vigore tra i 12 e i 18 mesi, riprende il modello iberico già concordato con la Commissione europea. Su questo punto il testo dovrebbe tornare in Consiglio dei ministri senza modifiche e, secondo le informazioni disponibili, non ci sarebbero problemi di copertura finanziaria.

A far slittare il decreto sarebbe stato invece l’articolo 9, sulla vendita del gas stoccato nel 2022 durante la crisi energetica: i ricavi dovrebbero servire, nel 2027, a ridurre le bollette delle imprese energivore, con uno sconto definito da Arera, l’autorità pubblica per l’energia. La Ragioneria dello Stato ha rilevato un disallineamento tra l’entrata prevista per il 2026 e l’uscita ipotizzata per l’anno successivo. Il governo ha quindi sospeso l’approvazione della misura e avviato interlocuzioni con l’Unione europea, oltre a nuove verifiche del ministero dell’Economia. Il vicepremier Matteo Salvini ha confermato che le coperture sarebbero disponibili e che il rinvio riguarderebbe soltanto passaggi formali.

Un euro e quaranta al mese

Secondo l’analisi di Ecco, il tetto al gas garantirebbe a una famiglia un risparmio di circa 1,4 euro al mese, pari a 17 euro l’anno: poco, rispetto all’aumento registrato da febbraio, stimato in oltre 30 euro al mese. Con il prezzo del gas indicato oggi intorno ai 100 euro per megawattora, la differenza con il nuovo limite non si tradurrebbe automaticamente in uno sconto equivalente, anche per le regole europee sugli scambi di elettricità. Per il presidente e cofondatore di Ecco, Matteo Leonardi, la riduzione strutturale dei prezzi dovrebbe passare soprattutto dalla crescita delle fonti rinnovabili e dall’elettrificazione dei consumi; il think tank segnala però un ritmo di sviluppo insufficiente rispetto agli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

Bar, alberghi e negozi

I rincari pesano anche sulle imprese. Secondo l’Osservatorio energia di Confcommercio, nel terzo trimestre del 2026 la spesa elettrica del terziario è salita a 3,8 miliardi di euro, con aumenti particolarmente marcati per bar, alberghi e grandi superfici. L’associazione considera urgente intervenire sui costi e valuta positivamente l’ipotesi di un tetto a 58,9 euro per megawattora, ma lo ritiene uno strumento d’emergenza, che non sostituisce misure strutturali.

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