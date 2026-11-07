Comiso, intruso sorpreso dentro una villetta: lo bloccano vigilanza e carabinieri

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L’allarme scatta, le telecamere inquadrano un uomo dentro casa e la proprietaria, fuori sede, conferma di non aver autorizzato nessuno. È successo stamattina in una villetta di Comiso, dove l’intruso è stato sorpreso ancora all’interno della proprietà.

A intervenire per primi sono stati gli agenti dell’istituto di vigilanza La Sicurezza di Vittoria. La centrale operativa, vedendo le immagini, ha allertato anche il 112. Le guardie particolari giurate arrivate sul posto hanno trovato l’uomo nella villetta; poco dopo è arrivata una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri, che lo ha identificato e accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Durante il sopralluogo è stata trovata una finestra manomessa, che secondo la ricostruzione è stata il punto di accesso dell’intruso.

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