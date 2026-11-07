Rissa notturna in piazza del Popolo a Vittoria, il sindaco Aiello chiede Daspo ed espulsioni

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Rissa in piazza del Popolo a Vittoria. Il sindaco Francesco Aiello ha lanciato l’allarme utilizzando i canali social e parlando di una rissa scoppiata nel cuore della notte a cui egli avrebbe personalmente assistito.

L’episodio, pur se avrebbe coinvolto un certo numero di persone, si sarebbe però concluso in breve tempo senza lasciare tracce. Non si è registrato alcun intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono però avviate per far luce su questo episodio e per verificare quanto è accaduto, anche utilizzando le telecamere di videosorveglianza della zona.

Il primo cittadino ha invocato il Daspo e l’espulsione dal territorio nazionale per i protagonisti della rissa e ha chiesto maggiori controlli delle forze dell’ordine nelle ore notturne, più uomini e più mezzi per Vittoria.

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