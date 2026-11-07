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Rissa notturna in piazza del Popolo a Vittoria, il sindaco Aiello chiede Daspo ed espulsioni

Rissa notturna in piazza del Popolo a Vittoria, il sindaco Aiello chiede Daspo ed espulsioni

07 Nov 2026 12:09
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Rissa in piazza del Popolo a Vittoria. Il sindaco Francesco Aiello ha lanciato l’allarme utilizzando i canali social e parlando di una rissa scoppiata nel cuore della notte a cui egli avrebbe personalmente assistito.

L’episodio, pur se avrebbe coinvolto un certo numero di persone, si sarebbe però concluso in breve tempo senza lasciare tracce. Non si è registrato alcun intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono però avviate per far luce su questo episodio e per verificare quanto è accaduto, anche utilizzando le telecamere di videosorveglianza della zona.

Il primo cittadino ha invocato il Daspo e l’espulsione dal territorio nazionale per i protagonisti della rissa e ha chiesto maggiori controlli delle forze dell’ordine nelle ore notturne, più uomini e più mezzi per Vittoria.

© Riproduzione riservata

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Francesca Cabibbo
Giornalista, laureata in Scienze Politiche, collabora con il Giornale di Sicilia, agenzia Ansa e il giornale on line Ragusa Oggi. Ha lavorato con la trasmissione Rai “Storie vere – Storie Italiane”. Ha lavorato nelle emittenti televisive Telecittà Val d’Ippari, 20sicilia e Videouno. Ha insegnato lingua italiana a Malta. Nel 2009 ha ricevuto il “Premio giornalistico Angelo Campo”, assegnato dal Panathlon Club di Ragusa e dalla Provincia Regionale di Ragusa.