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Santa Croce, latitante dal 2024 riconosciuto in centro: in carcere per oltre 4 anni

Santa Croce, latitante dal 2024 riconosciuto in centro: in carcere per oltre 4 anni

07 Nov 2026 12:03
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Era ricercato dal 2024 e i carabinieri lo hanno riconosciuto mentre si muoveva nel centro di Santa Croce Camerina. Un cittadino straniero di 45 anni è stato arrestato dai militari della stazione locale: deve scontare oltre 4 anni di reclusione.

Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Ragusa, frutto di un cumulo di pene per diverse condanne legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche ad altri reati, commessi tra il 2016 e il 2023 in varie regioni italiane. Le sentenze erano arrivate al termine di processi celebrati nei tribunali di Ragusa, Firenze e Catania: secondo i carabinieri, una prova della sua capacità di spostarsi e delinquere in territori diversi.

Dal 2024 il 45enne si era reso irreperibile ed era attivamente ricercato da oltre due anni dai militari dell’Arma di Santa Croce Camerina. Durante uno dei normali controlli del territorio lo hanno riconosciuto, bloccato e arrestato, dando esecuzione al provvedimento. Dopo le formalità di rito è stato portato nella casa circondariale di Ragusa.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni