Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Santa Croce, latitante dal 2024 riconosciuto in centro: in carcere per oltre 4 anni
07 Nov 2026 12:03
Era ricercato dal 2024 e i carabinieri lo hanno riconosciuto mentre si muoveva nel centro di Santa Croce Camerina. Un cittadino straniero di 45 anni è stato arrestato dai militari della stazione locale: deve scontare oltre 4 anni di reclusione.
Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Ragusa, frutto di un cumulo di pene per diverse condanne legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche ad altri reati, commessi tra il 2016 e il 2023 in varie regioni italiane. Le sentenze erano arrivate al termine di processi celebrati nei tribunali di Ragusa, Firenze e Catania: secondo i carabinieri, una prova della sua capacità di spostarsi e delinquere in territori diversi.
Dal 2024 il 45enne si era reso irreperibile ed era attivamente ricercato da oltre due anni dai militari dell’Arma di Santa Croce Camerina. Durante uno dei normali controlli del territorio lo hanno riconosciuto, bloccato e arrestato, dando esecuzione al provvedimento. Dopo le formalità di rito è stato portato nella casa circondariale di Ragusa.
© Riproduzione riservata