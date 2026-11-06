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Grave incidente sull’autostrada Siracusa-Modica: scontro tra auto e camion, conducente ferito seriamente
06 Nov 2026 19:35
Grave incidente stradale sul tratto di autostrada Siracusa-Modica, nei pressi dello svincolo di Cassibile, lungo la carreggiata in direzione Siracusa.
Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e un autocarro sono rimasti coinvolti in uno scontro. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, che avrebbe riportato ferite gravi.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure al ferito, mentre le pattuglie della Polizia Stradale di Noto sono impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stanno provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il traffico risulta fortemente rallentato in direzione Siracusa.
Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro e le condizioni precise dell’automobilista coinvolto.
La Polizia Stradale sta lavorando anche alla gestione della circolazione, in attesa che possano concludersi le operazioni sul posto e tornare alla normalità il transito lungo l’arteria.
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