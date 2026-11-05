Vittoria, investite sulle strisce in via Diaz: due anziane in ospedale

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Due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Vittoria, in via Generale Diaz. Pare che le due donne, entrambe anziane, avessero partecipato a una riunione di un’associazione di volontariato, quando sono state travolte da una vettura.

Una delle donne ha riportato un forte trauma cranico, meno gravi le conseguenze per la seconda donna, che invece ha una contusione al ginocchio. Entrambe le donne sono state caricate in ambulanza e trasportate in ospedale a Vittoria. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Si dovrà ora ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare le responsabilità. (Foto Franco Assenza)

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