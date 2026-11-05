Per il progetto Ti ASPetto a casa l'Asp cerca un assistente sociale con partita Iva: 16mila euro lordi l'anno per 23 ore settimanali. La segnalazione di una lettrice.
Vittoria, investite sulle strisce in via Diaz: due anziane in ospedale
05 Nov 2026 22:41
Due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Vittoria, in via Generale Diaz. Pare che le due donne, entrambe anziane, avessero partecipato a una riunione di un’associazione di volontariato, quando sono state travolte da una vettura.
Una delle donne ha riportato un forte trauma cranico, meno gravi le conseguenze per la seconda donna, che invece ha una contusione al ginocchio. Entrambe le donne sono state caricate in ambulanza e trasportate in ospedale a Vittoria. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Si dovrà ora ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare le responsabilità. (Foto Franco Assenza)
Leggi anche: Vittoria, attraversa la strada e viene investita: paura in via Vicenza
© Riproduzione riservata