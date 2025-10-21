Vittoria, attraversa la strada e viene investita: paura in via Vicenza

Una donna è stata investita questa mattina a Vittoria nella zona di via Vicenza. Pare che la donna avesse da poco accompagnato i figli presso la scuola “Giovanni XXIII – Colonna ” e che stesse attraversando la strada: ad investirla, un’Opel Corsa. L’autista si è fermato per chiamare i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale: per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

