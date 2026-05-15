Spaccio di crack a Ragusa: arrestato 24enne

Crack e soldi in contanti. La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un 24enne già sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane.

Sequestrati crack e materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto circa 10 grammi di crack e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi investigativa di un’attività di spaccio strutturata.

Nel corso dell’operazione è stata inoltre sequestrata la somma di 1.480 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti possibile provento dell’attività illecita.

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