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Spaccio di crack a Ragusa: arrestato 24enne
15 Mag 2026 11:48
Crack e soldi in contanti. La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un 24enne già sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’intervento è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane.
Sequestrati crack e materiale per il confezionamento
Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto circa 10 grammi di crack e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi investigativa di un’attività di spaccio strutturata.
Nel corso dell’operazione è stata inoltre sequestrata la somma di 1.480 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti possibile provento dell’attività illecita.
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