Atto vandalico al Madison Cinemas Ragusa e rischio chiusura definitiva: “Così è impossibile andare avanti”

Grave episodio di vandalismo ai danni del Madison Cinemas di Ragusa, già al centro di una complessa vicenda amministrativa. Ignoti hanno tranciato i cavi elettrici dell’impianto, provocando danni significativi alla struttura e aggravando una situazione che la proprietà definisce ormai “insostenibile”.

L’episodio arriva in un momento già estremamente delicato, segnato dal protrarsi dell’ordinanza di chiusura e dall’assenza di comunicazioni ufficiali dopo la riunione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 30 aprile scorso.

Secondo la società, nonostante la produzione di tutta la documentazione richiesta e l’esecuzione tempestiva degli interventi tecnici contestati, non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta formale sugli esiti del procedimento amministrativo.

La denuncia della proprietà: “Condizioni impossibili per lavorare”

La direzione del Madison Cinemas parla apertamente di un clima di isolamento e incertezza che starebbe compromettendo la continuità dell’attività.

“Quanto accaduto ci lascia profondamente scossi, non solo per il grave atto vandalico subito ma soprattutto per il senso di isolamento in cui ci troviamo”, dichiara il proprietario del brand, Manuele Ilari. “Abbiamo sempre collaborato con trasparenza, rispettando ogni richiesta delle autorità e intervenendo tempestivamente sulle criticità segnalate. Nonostante questo, continuiamo a confrontarci con silenzi e mancate risposte”.

La proprietà sottolinea inoltre come, a suo dire, non vi sarebbero state ulteriori osservazioni tecniche sui documenti e sulle perizie presentate, ritenute invece pienamente idonee a dimostrare la regolarità della struttura.

Dalla crisi amministrativa al vandalismo: tensione crescente

Il caso del Madison Cinemas si inserisce in una vicenda già complessa, legata all’ordinanza di chiusura e a verifiche tecniche sugli impianti della struttura. La società sostiene di aver risolto in tempi rapidi le criticità contestate, compreso il ripristino di un impianto antincendio che sarebbe stato temporaneamente disattivato per cause climatiche.

Nonostante ciò, la mancata revoca del provvedimento continuerebbe a generare forte incertezza gestionale e organizzativa.

La proprietà richiama anche il quadro normativo in materia cinematografica e amministrativa, sostenendo l’esistenza di un vuoto interpretativo che renderebbe poco chiaro il mantenimento dell’ordinanza.

“Così diventa impossibile continuare”

Secondo il management del cinema, la situazione starebbe producendo conseguenze sempre più gravi non solo sul piano economico ma anche su quello umano.

Diversi collaboratori avrebbero manifestato preoccupazione per il clima che si è creato attorno alla struttura, mentre sarebbero stati sospesi ulteriori investimenti, tra cui la realizzazione di una nuova sala prevista nel corpo B del complesso.

“Temiamo che situazioni simili possano ripetersi – afferma ancora Ilari – rendendo impossibile garantire sicurezza e stabilità. In queste condizioni diventa estremamente difficile immaginare un futuro per il cinema a Ragusa”.

Verso la chiusura definitiva

Dopo mesi di tensioni, la società annuncia una decisione drastica: la valutazione della chiusura definitiva della struttura.

Fino a pochi giorni fa, nonostante le difficoltà, il Madison Cinemas stava ancora valutando soluzioni per proseguire il progetto culturale avviato in città. Oggi, però, il combinato di ordinanza, silenzi istituzionali, difficoltà operative e il recente atto vandalico avrebbe spinto la proprietà verso un punto di non ritorno.

Il cinema rappresentava uno dei progetti più ambiziosi per l’offerta culturale ragusana, con l’obiettivo di realizzare una struttura moderna e tecnologicamente avanzata.

La società ha annunciato che nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di rimborso per gli abbonamenti attivi e la gestione dei contratti di sponsorizzazione in essere, nel rispetto degli accordi sottoscritti.

Nel frattempo, resta alta la preoccupazione per il futuro di una struttura che, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto rappresentare un polo culturale di riferimento per l’intero territorio.

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