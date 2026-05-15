Cocaina e hashish a Roma: 40enne di Pozzallo finisce in carcere

E’ stato arrestato un 40enne dai Carabinieri della Stazione di Pozzallo, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’uomo dovrà espiare una pena definitiva di 2 anni e 7 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 18mila euro, per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è diventato esecutivo dopo la conclusione dell’iter giudiziario relativo ai fatti avvenuti nel gennaio del 2021 nella Capitale. In quell’occasione il 40enne, originario di Pozzallo, era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia perché trovato in possesso di ingenti quantitativi di cocaina e hashish.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo era stato fermato durante un’attività di controllo antidroga condotta dai militari romani. La successiva condanna, inizialmente sospesa, è ora divenuta definitiva con il ricalcolo della pena in 2 anni e 7 mesi di carcere.

Dopo le formalità di rito, i Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno accompagnato l’arrestato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per scontare la pena residua.

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