Abbate sceglie i centristi: alle regionali con Dc, Udc e Noi Moderati. “Mai con Lega e De Luca”

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Ignazio Abbate chiude le voci che lo davano vicino prima a De Luca e poi alla Lega. Il deputato regionale modicano della Democrazia cristiana conferma che il suo percorso verso le prossime elezioni regionali passa dal nuovo progetto centrista che all’Assemblea regionale siciliana mette insieme Dc, Udc e Noi Moderati. Lo ha spiegato in un’intervista a RagusaOggi.

L’intervista a Ignazio Abbate

«Non è un percorso che riguarda soltanto le elezioni – spiega Abbate – ma è un percorso che riguarda la nascita di una costituente popolare e significa mettere insieme tutte le anime centriste, moderate, cattoliche che sono presenti in tutta Italia». In Sicilia in particolare, che secondo il deputato «diventa un laboratorio politico». Il primo passo è stato il gruppo unico all’Ars con i rappresentanti di Dc, Udc e Noi Moderati: «Questo comporterà la possibilità di dialogare e poter fare un percorso comune anche sulle amministrative, sulle regionali, ma con una visione legata al futuro su un progetto nazionale».

«Una casa per i moderati»

L’obiettivo, dice Abbate, è un movimento «che possa rappresentare l’anima moderata, cattolica, che da tanti anni non riesce più ad avere una casa, che si trova a essere sballottata da un partito all’altro». Dopo il gruppo parlamentare, «nei prossimi giorni, nelle prossime settimane», il progetto punta a costituire gruppi nei Comuni e nelle amministrazioni locali, «sempre partendo dalla base», per costruire quella che il deputato definisce «la casa veramente dei moderati siciliani e italiani».

«Mai» con De Luca o la Lega

Alla domanda se questa scelta metta a tacere le voci di un suo avvicinamento a De Luca prima e alla Lega poi, la risposta è netta: «Mai. Io sono stato quello che in questi mesi ha tenuto la barra dritta sulla possibilità di tenere sempre in vita e portare avanti quello che è il progetto della Democrazia cristiana». Per Abbate non si tratta di una scelta personale: in quella direzione, ammette, «sarei stato egoisticamente portato a cercare una casa dove potermi accasare per poter portare a sicuro una elezione. Per me non è così, per me è più importante costruire un progetto, portare avanti ideali».

Il nuovo gruppo all’Ars

Del gruppo fanno parte, oltre ad Abbate, i deputati della Dc Carmelo Pace, segretario del partito, Nuccia Albano e Marchetta, e Marianna Caronia di Noi Moderati. Il progetto è nato dopo l’uscita dalla Dc di Carlo Auteri, passato alla Lega in vista delle regionali. Pace ha definito l’intesa «esclusivamente parlamentare», senza escludere una lista comune alle regionali, e ha ribadito che «la nostra collocazione naturale è e rimane ancorata all’alveo del centro-destra».

Nell’intervista Abbate indicava la presentazione per lunedì 9 novembre; la conferenza stampa è stata poi fissata per giovedì 12 novembre alle 11, nella sala stampa “Mario Palumbo” dell’Ars, con il coordinatore politico di Noi Moderati Saverio Romano e il segretario regionale dell’Udc Decio Terrana. In quell’occasione sarà reso noto il nome del nuovo gruppo. Sul territorio ibleo il fronte centrista si è già mosso: a Scicli Noi Moderati ha già indicato il suo candidato sindaco.

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