Scicli, Noi Moderati gioca d’anticipo: Guglielmo Cartia candidato sindaco

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Guglielmo Cartia è il primo candidato a sindaco di Scicli che, ufficialmente, viene presentato al tavolo del centrodestra in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027. In particolare, la sua presentazione al tavolo provinciale arriva con una mossa a sorpresa del partito Noi Moderati, che prende in contropiede gli altri soggetti dell’area alle prese con discussioni interne per valutare candidature e programmi. Noi Moderati attribuisce a Guglielmo Cartia, farmacista nella vita professionale prestato negli ultimi anni alla politica, prima a Forza Italia e ora a Noi Moderati, competenza, ascolto, progettualità e un forte legame con il territorio.

“Con questi presupposti, la segreteria cittadina del partito sceglie di fare un passo deciso e qualificante verso le prossime amministrative 2027 – si affida a queste considerazioni Sabrina Micarelli, attuale consigliera comunale del partito del segretario nazionale Maurizio Lupi – e mette ufficialmente a disposizione del tavolo provinciale della coalizione di centrodestra il dottor Guglielmo Cartia come proposta di candidato alla carica di sindaco della città di Scicli”.

Da Cartia il ringraziamento al gruppo di Noi Moderati per la convergenza sul suo nome. “Un grazie per il supporto, l’incoraggiamento e la preziosa collaborazione – ha commentato –. Speriamo insieme di dare un contributo fattivo per la crescita e lo sviluppo della nostra città, inaugurando una nuova stagione politica fatta di ascolto, vicinanza alle categorie più deboli, miglioramento del decoro urbano e dei servizi, nuove proposte a livello culturale e tanto altro per riportare Scicli ai massimi livelli nazionali e internazionali. Insieme si può”.

E gli altri partiti del centrodestra? Nulla di certo. Silenzio assoluto, solo interpretazioni sulle “mosse” dei partiti e sulle ipotesi di liste civiche ancora in… erba. L’attuale primo cittadino Mario Marino? Al tavolo del centrodestra dovrebbe essere il candidato di Forza Italia: le sue intenzioni di scendere in campo sono state dette e non dette, ma è chiaro che le sue intenzioni sarebbero quelle di ripresentarsi per tornare a governare e concludere il lavoro avviato in questi quattro anni e mezzo di legislatura.

C’è da capire cosa farà Fratelli d’Italia, affidatasi al coordinatore provinciale Giovanni Moscato, il quale nei giorni scorsi ha “battezzato”, assieme ai parlamentari iblei del partito e ai vertici regionali, l’ingresso di due pezzi forti della scena politica locale, l’attuale presidente del consiglio comunale Desirè Ficili e il consigliere Lorenzo Bonicontro. Lo stesso vale per la DC di Ignazio Abbate, fresca di “unione” a livello regionale con Noi Moderati e Udc. Tre giorni fa, infatti, è stato annunciato il nuovo gruppo parlamentare all’Ars, mentre il progetto politico sarà presentato ufficialmente nei primi giorni di novembre in un’operazione volta a consolidare il peso delle forze centriste e dell’area popolare.

Intanto c’è grande attesa per la collocazione del gruppo che fa capo a Orazio Ragusa, già parlamentare all’Ars, che, sollecitato da una larga base, ha fatto intendere che potrebbe scendere in campo con il suo movimento Orizzonti e qualche lista civica che sta nascendo attorno a un progetto sul quale lo stesso Ragusa e i suoi amici lavorano da un anno a questa parte.

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