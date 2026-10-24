Scicli, la base chiama Orazio Ragusa e l’ex deputato regionale si dice pronto

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Ritiro dalla scena politica? Macché. La base si ribella e invita Orazio Ragusa a continuare nella costruzione di quel laboratorio politico al quale lavora da tempo, anche in vista delle amministrative di primavera.

Per Orazio Ragusa, l’ex parlamentare regionale che, con la sua lungimiranza, è riuscito a captare importanti finanziamenti (Chiafura, strade interpoderali, chiese) utili a far rinascere il territorio, l’impegno politico e sociale – secondo la base – deve continuare con lo stesso entusiasmo che lo ha animato nel passato e che oggi deve rimanere vivo. Tutto ciò è la conferma di una Scicli vivace, dove la politica viene fatta fra la gente; la gente che sa parlare e che sa ascoltare.

Così per Orazio Ragusa la discesa in campo non è una corsa personale, ma è il frutto di una spinta che viene dalla città, dalle associazioni e dal territorio, senza attriti con partiti politici ed espressioni della società civile. “Non c’è da parte mia alcuna autocandidatura né alcuna corsa a posizioni personali – dichiara l’ex parlamentare –. Il mio legame con Scicli è viscerale e il mio impegno per la collettività sciclitana non si è mai interrotto. Se oggi si parla del mio nome, è solo ed esclusivamente per una richiesta forte, spontanea e generosa che proviene dalla base cittadina, dalle forze politiche locali e da uno straordinario e dinamico tessuto associativo come quello del mondo culturale, ambientale e sociale, fino a quello musicale, del volontariato e delle categorie produttive”.

A lui non rimane che “incassare” la stima nei suoi confronti e nel suo lavoro di parlamentare. “Sentire la fiducia di tanti cittadini, agricoltori, operatori turistici e realtà sociali che chiedono una guida solida e di esperienza è per me motivo di profondo orgoglio e di grande responsabilità. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento: è la città che si muove e che chiede risposte all’altezza delle sfide che ci attendono”.

E dà, in questo contesto, un assist che rincuora chi guarda con interesse al suo lavoro. “Se la comunità e il territorio chiedono il mio contributo, sono pronto a mettere a disposizione di questo laboratorio politico e di tutti i cittadini un patrimonio di competenze accumulato in oltre 20 anni di legislatura all’Assemblea Regionale Siciliana e nell’esperienza di consigliere provinciale. Vent’anni di lavoro parlamentare significano una conoscenza capillare della macchina amministrativa e un canale diretto con i centri decisionali di Palermo e Roma. Un patrimonio di relazioni che costituisce la ‘massa critica’ indispensabile per sbloccare la burocrazia, intercettare i fondi europei e nazionali e dare forza ai pilastri dell’economia di Scicli: l’agricoltura di qualità, la filiera agroalimentare e il turismo integrato nel circuito del Val di Noto”.

Candidato a sindaco o no, Orazio Ragusa in questi mesi ci sarà, e ci sarà nel futuro, tenendo sempre quella barra dritta che lo ha portato a interpretare e a vivere la politica come “ascolto e servizio e non come ambizione personale”, per esserci in quei tavoli che contano a tutela e a vantaggio di tutti i cittadini. E sono in tanti a volerlo alla guida della città.

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