Ragusa, banda di ladri alla Triumph Corallo: colpo da oltre 70mila euro

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Furto nella notte alla Triumph Corallo, nella zona industriale di Ragusa. Una banda avrebbe portato via articoli di elettronica per un valore che, secondo una prima stima, supera i 70mila euro.

Il colpo sarebbe stato messo a segno con modalità particolarmente organizzate. Le immagini dell’impianto di videosorveglianza avrebbero infatti ripreso quattro persone: tre sarebbero entrate all’interno del punto vendita per prelevare la merce, mentre un quarto complice sarebbe rimasto all’esterno con il compito di controllare la zona.

Uno degli aspetti sui quali si stanno concentrando gli accertamenti riguarda il sistema d’allarme. Secondo le prime informazioni, i ladri sarebbero riusciti a neutralizzarlo, impedendo così che l’intrusione venisse segnalata tempestivamente alla vigilanza.

Il furto è stato scoperto soltanto questa mattina. È quindi scattata la denuncia e sono partiti gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Al vaglio degli investigatori ci sono innanzitutto le registrazioni delle telecamere di sicurezza, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire i movimenti della banda prima e dopo il colpo e per individuare il mezzo utilizzato per allontanarsi.

Da quantificare con precisione anche l’ammontare complessivo della merce sottratta: la prima valutazione parla comunque di un danno superiore ai 70mila euro.

La Triumph Corallo, storico punto vendita ragusano di elettrodomestici ed elettronica con sede nella prima fase della zona industriale, era già stata presa di mira in passato da ladri. Anche negli anni precedenti si erano registrati furti particolarmente pesanti ai danni dell’attività.

Adesso saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica del nuovo colpo e a verificare se possano emergere collegamenti con altri furti messi a segno recentemente ai danni di attività commerciali del territorio.

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