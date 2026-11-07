Sbarco di luglio a Pozzallo, tre egiziani a processo come presunti scafisti

Si tornerà in aula il 15 gennaio per ascoltare i testimoni dell’accusa e per l’esame dei tre imputati. È la data fissata dal Tribunale collegiale di Ragusa (presidente Ignaccolo, a latere Rabini e Piscopo) al termine della prima udienza del processo a carico di tre cittadini egiziani, sospettati di aver guidato dalla Libia una piccola imbarcazione carica di migranti.
Devono rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo la Procura, i tre farebbero parte di un’organizzazione di trafficanti libici, con la disponibilità di armi, mezzi e strutture destinate al traffico di esseri umani, e avrebbero tratto profitto dalla traversata. Individuati dalle indagini successive allo sbarco, sono stati mandati a giudizio immediato.
I fatti risalgono al 10 luglio. La piccola imbarcazione era partita dalle coste libiche, diretta in Italia; è stata soccorsa dopo tre giorni di viaggio, senza più cibo e con poca acqua, dalla motovedetta della Guardia costiera Cp 325 a 43 miglia dal porto di Pozzallo. Lo sbarco intorno alle 8 del mattino. Oltre ai tre egiziani, a bordo c’erano altre 43 persone, in maggioranza originarie del Bangladesh: tutti uomini adulti, a eccezione di tre minorenni.
Moltissimi i casi di scabbia, alcuni dei quali complicati da sovrainfezione batterica; nessun dispositivo di sicurezza a bordo. A difendere i tre imputati, di fiducia, è l’avvocato Massimo Garofalo; nel corso della prima udienza il legale ha prodotto la documentazione di richiesta di protezione internazionale dei tre poco più che ventenni: l’eventuale rientro in Egitto li esporrebbe al pericolo di vita.
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
Dal decreto regionale da 160 milioni per 2.917 assunzioni nella sanità territoriale, all'Asp di Ragusa vanno 10,4 milioni. Intanto Schifani chiede la decadenza dei manager che non riportano i conti in equilibrio.