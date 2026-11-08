Modica, investite due anziane alla Sorda: per entrambe la prognosi è di pochi giorni

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Si è concluso fortunatamente senza conseguenze gravi l’incidente avvenuto ieri alla Sorda, a Modica, dove due donne anziane sono state investite da un’automobile mentre attraversavano la strada.

Entrambe sono state soccorse e accompagnate in ospedale per gli accertamenti del caso, ma le loro condizioni si sono rivelate meno preoccupanti di quanto si fosse temuto nelle prime ore. La prognosi è di pochi giorni.

L’incidente è avvenuto in via Resistenza Partigiana, nei pressi del Pastaio, e non in via Risorgimento come indicato inizialmente in alcune ricostruzioni.

Secondo quanto emerso, le due donne stavano attraversando la carreggiata quando sono state urtate da una Peugeot. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale.

La dinamica resta da ricostruire con precisione.

La notizia positiva arriva dunque dalle condizioni delle due anziane: dopo lo spavento e gli accertamenti sanitari, per entrambe le conseguenze dell’investimento sono risultate lievi, con una prognosi limitata a pochi giorni.

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