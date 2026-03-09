A Ragusa le bollette di luce e gas sono tra le più alte della Sicilia

Il nuovo decreto energia potrebbe alleggerire le bollette nel 2026, ma i dati dello scorso anno mostrano quanto sia stato pesante il costo dell’energia per le famiglie siciliane. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it, nel 2025 la spesa media per luce e gas in Sicilia ha raggiunto i 1.710 euro per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata.

Si tratta di una cifra solo leggermente inferiore a quella del 2024, ma decisamente più alta rispetto al 2018, quando le bollette pesavano poco più di 1.100 euro annui.

Nel dettaglio, a incidere maggiormente sui bilanci familiari è stata la bolletta del gas, arrivata mediamente a 942 euro l’anno, mentre per l’elettricità i siciliani hanno speso in media 768 euro.

Ragusa tra le province più care per la luce

Analizzando i dati territoriali emerge come la provincia di Ragusa sia tra quelle con le bollette elettriche più pesanti dell’isola. Nel 2025 le famiglie ragusane hanno pagato mediamente 867 euro per l’energia elettrica, a fronte di un consumo annuo dichiarato di circa 2.922 kWh.

Il territorio ibleo si colloca quindi al secondo posto nella classifica regionale delle province con la luce più cara, preceduto solo da Caltanissetta dove la spesa media è stata di 870 euro.

Dietro Ragusa si posizionano le famiglie della provincia di Messina con una spesa media di 801 euro.

All’estremo opposto della classifica regionale si trovano invece le province con consumi più contenuti e bollette più leggere: Enna con 637 euro medi annui, seguita da Agrigento con 718 euro e Siracusa con 731 euro.

Gas, Ragusa tra le spese più alte dell’isola

Anche sul fronte del gas la provincia di Ragusa registra una spesa significativa. Nel 2025 le famiglie hanno pagato mediamente 910 euro all’anno per la fornitura, con un consumo medio di circa 611 Smc.

La provincia si colloca così tra le aree con i costi più elevati dopo Catania, dove la spesa media ha raggiunto i 1.220 euro, ed Enna con 1.103 euro.

Le province siciliane dove il gas è costato meno sono invece Siracusa, con una spesa media di 728 euro, Palermo con 784 euro e Agrigento con 838 euro.

Sicilia: gas meno caro d’Italia ma luce tra le più costose

Nel complesso, la Sicilia si distingue per una particolarità nel panorama nazionale. Se da un lato è la regione dove si spende meno per il gas rispetto alla media italiana, dall’altro risulta la seconda area del Paese dove l’energia elettrica pesa di più sulle famiglie.

Secondo gli esperti di Facile.it, la situazione potrebbe restare instabile anche nei prossimi mesi. Lo scenario internazionale, aggravato dalle tensioni geopolitiche legate al conflitto in Iran, potrebbe infatti spingere al rialzo il prezzo delle materie prime energetiche.

