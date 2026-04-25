Al via la festa di San Giuseppe Artigiano a Ragusa. Ecco i dettagli del programma

Ragusa si prepara a celebrare con rinnovata intensità la festa di San Giuseppe artigiano, momento centrale della vita spirituale della comunità di uno dei più popolosi quartieri della città e naturale prosecuzione del cammino di fede che accompagna la parrocchia in questi giorni. Una settimana dedicata alla figura di San Giuseppe, modello di umiltà, dedizione e dignità del lavoro quotidiano, che culminerà nella festa esterna di domenica 3 maggio, quando il quartiere si stringerà attorno al suo patrono in un clima di devozione e partecipazione popolare.

Il parroco, don Andrea La Terra, invita i fedeli a vivere questi giorni come un tempo di grazia e consapevolezza: «San Giuseppe ci insegna che il lavoro non è solo fatica o dovere, ma responsabilità, cura, amore concreto verso la vita che ci è affidata. È luogo di pace, di servizio, di dedizione. In questa settimana desideriamo imparare da lui a prenderci cura con tutto il cuore, come ha fatto Gesù. Chiediamo la sua intercessione perché benedica i lavoratori, le famiglie e l’intera comunità».

La comunità accoglie con gioia anche la presenza di don Guido Miglietta, sacerdote degli Oblati di San Giuseppe, che accompagnerà i fedeli nelle celebrazioni fino a mercoledì, offrendo meditazioni e presiedendo le liturgie dedicate al Santo.

A sostenere mediaticamente l’intero percorso celebrativo è Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, realtà da sempre vicina alle iniziative religiose che custodiscono l’identità dei territori. Un supporto che assume un valore particolare in uno dei quartieri più popolosi della città di Ragusa, appunto, dove la festa di San Giuseppe artigiano rappresenta un punto di riferimento spirituale e comunitario.

Il programma entra nel vivo già da domani, domenica 26 aprile, con un percorso quotidiano di preghiera e celebrazioni che prepara spiritualmente alla festa esterna del 3 maggio.

Domenica 26 aprile la comunità si ritroverà alle 8,30 per la preghiera del santo Rosario e le litanie a San Giuseppe, seguite alle 9 e alle 11 dalle celebrazioni eucaristiche. Nel pomeriggio, alle 18,30, nuovo momento di preghiera e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Guido Miglietta.

Lunedì 27 aprile la giornata inizierà alle 8 con il Rosario e le litanie, seguito alle 8,30 dalla celebrazione eucaristica. Il programma riprenderà alle 18,30 con la preghiera comunitaria e alle 19 con la celebrazione eucaristica presieduta da don Guido Miglietta.

Martedì 28 aprile alle 8 si terrà la preghiera del Rosario e le litanie a San Giuseppe, seguite alle 8,30 dalla celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18,30, nuovo momento di preghiera e alle 19 la celebrazione eucaristica. Alle 19,45 è prevista l’adorazione eucaristica comunitaria, guidata da don Guido Miglietta.

Questi primi giorni di preparazione accompagneranno la comunità verso la settimana conclusiva e verso la festa esterna di domenica 3 maggio, quando Ragusa renderà omaggio a San Giuseppe Artigiano con la partecipazione dei fedeli, delle famiglie e dei lavoratori, in un clima di fede e gratitudine.

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