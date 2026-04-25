Ritrovato Raffaele dopo essere scomparso il 23 aprile

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Raffaele, di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi, il 23 aprile. A darne notizia è stata la Questura di Siracusa, con un messaggio pubblicato sui social che ha rassicurato familiari e comunità.

“Bentornato Raffaele…! A volte una pausa ci sta e l’amore e l’affetto delle persone care ‘vince’ sempre!!!”, si legge nel post, accompagnato da un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche e agli oltre 1100 utenti che hanno condiviso l’appello.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su quanto accaduto, ma ciò che conta è che l’allarme sia rientrato e che Raffaele sia stato ritrovato.

Una vicenda che si chiude con un lieto fine e che dimostra, ancora una volta, quanto la collaborazione e la solidarietà possano fare la differenza nei momenti di difficoltà.

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