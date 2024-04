DL “Tagli crediti”: per Ance Ragusa metterà ulteriormente in difficoltà il settore delle costruzioni

Non da meno, il problema dei forti ritardi nei pagamenti degli appalti pubblici da parte delle stazioni appaltanti, che sta assumendo dimensioni di estrema gravità. Questi ritardi compromettono la liquidità delle imprese edili, rendendo difficile il proseguimento dei lavori. Ance ha sollecitato l’adozione di misure urgenti per accelerare i pagamenti degli appalti e ha suggerito l’erogazione di anticipazioni alle committenti da parte di Cassa Depositi e Prestiti, al fine di garantire la necessaria liquidità alle imprese edili e il rispetto dei tempi previsti per i lavori.