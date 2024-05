Dal 7 maggio arrivano a Ragusa i nuovi scuolabus elettrici. Parte la sperimentazione

A partire dal 7 maggio arrivano a Ragusa i nuovi scuolabus elettrici in via sperimentale. Si potenzia, così, il servizio di trasporto scolastico a Ragusa nella direzione di un sistema più sostenibile ed efficiente. Saranno attivate, infatti, quattro nuove linee di trasporto, due delle quali destinate alla zona Cisternazzi per rispondere alle crescenti esigenze delle scuole della zona. Inoltre, verrà potenziato il servizio per Marina di Ragusa e verrà istituita una navetta per Vetri-Battisti e il plesso Ibla-Vann’Anto centrale.

UN SERVIZIO IMPORTANTE GRAZIE A UN BANDO NAZIONALE

Questo potenziamento del servizio di trasporto scolastico si inserisce in un contesto più ampio di impegno per la sostenibilità ambientale. Ragusa è già tra i pochi Comuni capoluogo di provincia in cui tutti gli edifici scolastici sono serviti da trasporto scolastico, e l’introduzione dei nuovi scuolabus elettrici contribuirà a migliorare ulteriormente questo servizio. Tanto per fare qualche esempio, le amministrazioni che hanno garantito il servizio di trasporto scolastico gratuitamente sono solo il 34,9% in Italia; nelle Isole il 54,5%, al Sud il 50%, al Nord il 30% e al Centro il 21,1%.

La città di Ragusa è risultata essere prima in graduatoria nazionale per il bando “Progetto sperimentale di un sistema di trasporto scolastico comunale con scuolabus elettrici” del Ministero della Transizione ecologica. Successivamente è stata bandida la gara europea per la fornitura dei veicoli a trazione elettrica e ad aprile il Servizio Autoparco ha completato la presa in consegna dei mezzi, ora collaudati, immatricolati e pronti per la messa in servizio.

Foto: repertorio

