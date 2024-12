Ciao caro Valerio. Il saluto degli studenti del “Quintino Cataudella”. Per lui oggi un minuto di silenzio. Attesa la consegna della salma

Silenzio e preghiera per Valerio Pacetto dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore, la scuola con indirizzo agrario che il diciassettenne frequentava fino a prima dell’estate. Poi l’incidente, il ricovero in ospedale ed ora il decesso. Oggi docenti e compagni di scuola, l’intera comunità scolastica del “Quintino Cataudella” diretta dal preside Enzo Giannone, si sono fermati per un minuto di raccoglimento nel ricordo e nel dolore. “Siamo tutti affranti, avevamo coltivato la speranza che ti riprendessi ma così non è stato. Siamo vicini al dolore immenso della tua famiglia, di tua mamma e di tuo papà – scrivono i compagni di scuola – sappiamo solo nel nostro cuore che il tuo giovane spirito è volato libero nel cielo dell’eternità. Ti ricordiamo con il silenzio e la preghiera. Ciao caro Valerio”.

C’è attesa per la consegna della salma alla famiglia.

Il nullaosta deve essere rilasciato dalla magistratura. Rimandata a lunedì la decisione. Questo passaggio è legato al fatto che il giovane è rimasto vittima di un incidente stradale ed è da quattro mesi ricoverato al Policlinico di Catania. Negli ultimi giorni, negli ambienti scolastici ed amicali, era maturata una concreta speranza di ripresa, seppure lenta, del giovane. Ma nel pomeriggio di ieri è sopraggiunto il decesso.

© Riproduzione riservata