Scoperto “magazzino del furto” a Scicli: dentro c’era di tutto, anche un forno da 2000 euro

Un’operazione mirata, nata dall’intensificazione dei controlli sul territorio dopo l’ondata di furti che ha colpito abitazioni e attività commerciali nel territorio di Scicli, ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di merce rubata e al deferimento di un 32enne albanese per il reato di ricettazione.

L’uomo, residente da anni a Scicli e già noto alle forze dell’ordine, aveva trasformato due abitazioni, una delle quali in fase di ristrutturazione, in veri e propri depositi per la refurtiva. Al loro interno i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno trovato un forno da incasso, un piano cottura a induzione, un frigorifero dal valore stimato di 2.000 euro, un divano, vari sanitari e altri arredi – tutti privi di imballi e in condizioni sospette per una casa in ristrutturazione.

È stato proprio questo dettaglio a insospettire i militari, che hanno avviato immediati accertamenti incrociando il materiale rinvenuto con le denunce di furto recentemente depositate presso la Tenenza di Scicli e la Stazione di Donnalucata. Il confronto è risultato schiacciante: i numeri seriali degli elettrodomestici combaciavano perfettamente con quelli descritti dalla vittima, che ha potuto confermare il possesso degli oggetti sottratti.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e la Procura della Repubblica di Ragusa ha avviato le procedure per la restituzione al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato per ricettazione: una risposta forte e tempestiva da parte delle forze dell’ordine che, ancora una volta, ribadiscono la linea dura contro i reati predatori.

© Riproduzione riservata