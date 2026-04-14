Accoltellato alla gola: a Ispica rissa rischia di finire in tragedia

Una notte di violenza che ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Ispica, dove un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito al termine di una rissa culminata in un accoltellamento. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte tra sabato 11 e domenica 12 aprile e ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi per evitare conseguenze fatali.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane sarebbe stato raggiunto da un fendente al collo durante una colluttazione scoppiata per motivi non ancora chiariti. La lama ha provocato una ferita estremamente grave, sfiorando e danneggiando in maniera critica la vena giugulare. Una situazione che ha fatto scattare immediatamente l’allarme e mobilitato i soccorsi del 118, secondo quanto riporta in un articolo il Quotidiano di Ragusa.

All’arrivo dei sanitari, il ragazzo è stato trovato in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Modica. La rapidità dell’intervento pre-ospedaliero e la successiva gestione in sala operatoria si sono rivelate decisive. L’équipe medica ha infatti disposto un intervento chirurgico immediato per contenere l’emorragia e stabilizzare le condizioni del paziente.

L’operazione, eseguita nelle ore notturne, ha permesso di salvare la vita al 25enne, la cui prognosi è ora giudicata positiva. Secondo quanto trapela dall’ambiente sanitario, il giovane sarebbe fuori pericolo e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, una volta completato il periodo di osservazione. Un esito che, viste le condizioni iniziali, non era affatto scontato.

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il numero delle persone coinvolte nella rissa e per individuare le responsabilità dell’aggressione. Sul movente, al momento, vige il massimo riserbo.

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza nelle ore notturne e sulla diffusione di episodi di violenza tra giovani. Una vicenda che, per la sua dinamica e per la sua potenziale gravità, evidenzia quanto sottile possa essere il confine tra una rissa e un epilogo irreparabile.

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