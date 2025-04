Cede saracinesca di supermercato a Modica: anziano in ospedale

Un serio trauma cranico riportato nell’urto della saracinesca sulla sua testa. E’ questo il danno fisico riportato da un sessantenne il quale, uscendo dall’esercizio commerciale s’è visto crollare addosso la saracinesca. Non si conoscono i motivi dell’incidente ma è chiaro che qualcosa in quel momento sia andato storto.

La saracinesca ha colpito pesantemente alla testa l’uomo che è stato trasferito dai sanitari del 118, durante la fase dei soccorsi in codice rosso, all’ospedale Maggiore – Nino Baglieri di Modica. Avrebbe riportato un forte trauma cranico. I primi a trovarsi sul posto sono stati alcuni clienti e dei passanti. In fase di accertamento le cause che hanno portato al cedimento della saracinesca. L’incidente si è verificato nella zona alta della città e per accertare la dinamica si stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che si trovavano sul posto.

