Ragusa Ibla: si procede a ripavimentare con le basole il tratto finale di via del Giardino

Finalmente si procede alla riqualificazione del tratto finale di via del Giardino a Ibla. Un intervento che migliorerà sia l’aspetto estetico che la sicurezza della zona. La decisione presa è quella di basolare la strada, rendendola uniforme alla vicina Piazza Giovan Battista Hodierna.

UN INTERVENTO IMPORTANTE

L’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri, sottolinea l’importanza di questa riqualificazione e spiega che i lavori verranno eseguiti dal 6 al 10 maggio, con la chiusura dell’incrocio tra via del Giardino e via Tenente la Rocca. Nonostante la chiusura dell’incrocio il trasporto pubblico locale sarà garantito.

La decisione di iniziare i lavori prima dell’estate è giustificata dalla volontà di concluderli prima che la stagione turistica raggiunga il suo picco, garantendo un’esperienza migliore sia per i residenti che per i visitatori. Inoltre, l’opportunità di avviare la riqualificazione di Piazza Marini a settembre, una volta completato l’intervento sull’edificio scolastico, promette ulteriori miglioramenti per l’area.

