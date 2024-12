Il saluto del questore Trombadore alla comunità iblea

Una promozione che definisce “prodotto di tutti”. Il questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore promosso a dirigente generale di Pubblica sicurezza lascia la provincia e si trasferisce a Roma. Nella disponibilità, fino al 1 aprile quando rivestirà il ruolo di dirigente alla zona polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l’Umbria – posizione particolarmente delicata e di responsabilità in vista anche e non solo del Giubileo -, il neo dirigente generale di Pubblica sicurezza si occuperà di approfondire le tematiche dal punto di vista dell’efficientamento operativo – sistemico delle attività di gestione della sicurezza pubblica con riferimento, in particolare, alle politiche migratorie. Stamane il saluto con la stampa iblea.

“Una promozione – ha detto Trombadore – che considero prodotto di tutti, un risultato della collettività, un prodotto del gruppo e della squadra della provincia di Ragusa. Mi esalta tanto, viene gratificata l’attività condivisa con tutti”. L’ormai ex questore di Ragusa ha ricordato il suo considerarsi cittadino tra i cittadini, come aveva rimarcato all’atto del suo insediamento, stare in mezzo alla gente non solo per comprendere le esigenze della collettività ma per creare sinergie e collaborazione. Nel suo breve discorso di commiato ha ricordato l’attività con i giovani, perché “la cultura della legalità, della prevenzione, presuppone un approccio culturale che implica condivisione e interlocuzione continua”. Al termine dell’incontro, l’Agirt – Associazione giornalisti radiotelevisivi e telematici – ha consegnato al dirigente generale, Trombadore, una targa ricordo.

